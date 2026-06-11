サッカー日本代表 津山市出身／佐野海舟 選手（25） いよいよ12日、サッカーワールドカップが開幕します。日本代表に選ばれた、岡山県津山市出身の佐野海舟選手（25）も調整を進めています。 日本時間の12日に開幕するサッカーFIFAワールドカップ。日本時間6月15日午前5時にキックオフのオランダとの初戦に向け、日本代表はアメリカで調整を進めています。 津山市出身で中心選手と