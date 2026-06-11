検討委員会(香川県庁) 香川県立大学の設置・拡充についての検討委員会が開かれ、設置する学部について議論しました。 香川県は、若者の県外流出を防ぐために、県立大学の設置や保健医療大学の学部の拡充を検討しています。 これまで、工学系の学部の設置が有力な候補として挙げられていて、11日は委員から、「工学系の中でもより特化した学部の方が特色が出ていいのではないか」などの意見が出ました。 （県立