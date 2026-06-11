ハッカの栽培方法を学ぶ小学生総社市 岡山県総社市の子どもたちが11日、ハッカについて学びました。 授業で地元の農園を見学したのは総社市の阿曽小学校の3年生です。 かつて総社市で盛んに栽培されていたハッカ。児童は栽培方法などについて学んだ後、実際に香りをかいだりかじったりしました。 （小学生は―）「スースーしていました」「大人の歯磨き粉の味」 学校でハッカの鉢植え栽