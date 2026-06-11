付きあい始めのドキドキする時期は「もっと彼のことを知りたい」と思う一方で、なにを聞けばいいのか迷ってしまうこともありますよね。恋人関係が始まったばかりのときこそ、お互いの価値観や考え方を知っておくのがとっても大切。そこで今回は、付きあったあとにぜひ聞いておきたい“関係を長続きさせるための彼への質問”を体験談やインタビューをもとにご紹介します。ひとりの時間ってどれくらい大事？恋愛に対するスタンスは人