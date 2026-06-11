韓国発セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」が、日本公式サイト開設5周年を記念したスペシャルコレクション「5th anniversary collection」を2026年6月15日（月）より発売します。人気ネイルアーティストとのコラボレーションによる特別デザインがそろい、自宅でサロン級のネイルアートを楽しめる注目のラインナップに♡さらに数量限定ノベルティや特別価格企画も実施されるため、ネイル