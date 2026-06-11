ボートレース尼崎の尼崎市市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設74周年）は11日の4日目で予選終了。12日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。篠崎仁志が逃げ切った4日目11R、もつれた2着争いは笠原亮、西岡顕心（24）で“同着”という結果となった。ゴール前で笠原をとらえた香川支部の129期生にとってはデカい2着。3着なら予選落ちだっただけに「諦めずに攻めて良かった。最後のターンは（レバーを