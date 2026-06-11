第1日、8アンダーで2位の桑木志帆＝六甲国際GC宮里藍サントリー・レディース第1日（11日・兵庫県六甲国際GC＝6619ヤード、パー72）14歳でアマチュアの金瑞娥（韓国）がボギーなしの9バーディーを奪い、63で単独トップに立った。1打差の2位に桑木志帆がつけた。66の3位に佐藤心結、永井花奈、倉林紅、鶴岡果恋、金沢志奈ら8人が並んだ。前週ツアー初勝利を挙げた吉田鈴は69で、現在ポイントランキング首位の佐久間朱莉らと31位