お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が11日に更新されたYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演し、老いを感じた瞬間について語る場面があった。「老化現象」という話題になると、カズレーザーは「俺だって、今四十肩ですよ。本当にズキッてなってました」と告白。「ジムで肩のトレーニングをやってたんですよ。翌日“おっ、めっちゃ筋肉痛きてる”って。肩ってあんまり筋肉