news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「能登の海岸に巨大ホースが漂着中国製で長さ約150m…どこから」についてお伝えします。◇石川・能登半島にある志賀町で海岸に漂着したのは、巨大なホースです。巨大なホースは、まるで黒い蛇のように海岸で曲がりくねり、長さおよそ150メートルで直径2メートルほどです。金沢から来た人「不気味ですよね。今日来てびっくりしました」ホースの鉄管はひどくさびていて、それを包むゴ