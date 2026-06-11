◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週 日本3-0ウクライナ(6月10日、中国)男子ネーションズリーグ(NL)の初戦でバレーボール男子日本代表がウクライナにセットカウント3-0(25-22、25-21、25-22)で勝利しました。日本代表を一時辞退していた西田有志選手が代表復帰。「まだまだコンビの精度は改善しないといけない」と話しつつも、チーム最多の13得点を記録。ウクライナは昨年のネーションズリーグの予選ラウンド