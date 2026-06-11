光熱費を節約するには外で過ごすこと65歳で定年退職をして、90歳まで生きるとすれば、25年もの間、老後をいきることになります。その間、1日のうちで自由に使える時間が8時間あるとすれば「25年×365日×8時間＝7万3000時間」にもなります。この膨大な時間を、一日中家で過ごすとなると、結構な光熱費がかかります。光熱費を節約するには、外出するのが一番です。その際、極力お金を使わず、楽しめる外出なら、なおのことうれしい