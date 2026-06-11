俳優のニコラス・ケイジさんの妻で同じく俳優の芝田璃子さんは6月10日、自身のInstagramを更新。親子ショットを公開しました。【写真】笑顔の芝田璃子と娘「笑顔が素敵なお母さん」芝田さんは「おベビ様のDodgers観戦デビューパパラッチで上がったりしてますがお顔はヒミツ」とつづり、1枚の写真を投稿。娘とのツーショットです。芝田さんは満面の笑みを浮かべています。「3歳にはまだ早いかな？と思ってましたが、親の私が暑さ