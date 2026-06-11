山形県のさくらんぼを代表する品種『佐藤錦』の収穫が最盛期を迎えています。 【写真を見る】佐藤錦の収穫最盛期「おいしいさくらんぼができている」でも…生産者が抱く不安は“消費者の手に届くか”（山形・上山市） きょうから収穫が始まった上山市の園地では、去年に比べて多くの佐藤錦が実り、おいしく仕上がりましたが、生産者から聞こえてきたのは「不安の声」でした。 上山市でさくらんぼを育てている枝松博さんの園