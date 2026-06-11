北中米Ｗ杯のグループステージ初戦で森保ジャパンと対戦するオランダ代表のロナルド・クーマン監督が、怪我の状態が心配されている正GKのバルト・フェルブルッヘンに言及した。現地紙『De Telegraaf』によると、現地６月８日に行なわれた国際親善試合のウズベキスタン戦で、股関節を痛めて負傷交代したフェルブルッヘンは10日、全体練習に姿を見せたものの、すぐにジムで個別メニューを受けるために引き上げたという。ブライ