北中米ワールドカップの開幕が迫っている。日本時間６月12日、メキシコと南アフリカの一戦で火ぶたが切られる。森保一監督率いる日本代表の初戦は、現地６月14日のオランダ戦だ。イタリアのメディア『DerbyDerbyDerby』は、グループステージで最も注目される10試合をピックアップ。オランダ対日本が選出されている。同メディアは「グループFには大会全体でも人気を集める一戦がある。オランダ対日本だ。ファンから大きな注目