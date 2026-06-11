「スシロー」×『ゼンレスゾーンゼロ』初コラボ！ 限定フィギュアやグッズ付き寿司など豪華ラインナップが集結「スシロー」は、2026年6月24日から人気アクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』との外食産業では初のコラボレーションを全国の店舗で開催します。外食業界初となる本コラボでは、「スシロー新エリー都店へようこそ！」をテーマに、描き下ろしキャラクターイラストを使用したグッズ付きメニューが多数登場。「ゼン