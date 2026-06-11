中井選手は11日、県民栄誉賞を含めて3つの賞の授賞式に出席。スノーボード男子ハーフパイプの山田琉聖選手とともに、朝から慌ただしい1日を過ごしました。 11日午前10時の県庁－ ■岡拓哉アナウンサー 「お二人の姿が見えました。中井亜美選手と山田琉聖選手、オリンピックのメダルを胸に笑顔で県庁に街宣です。大きな拍手に迎えられています。」 盛大な歓迎ムードのなか、花束