アメリカが再びイランを攻撃。イランはホルムズ海峡の封鎖を宣言し、緊張が高まっています。アメリカ中央軍は日本時間の11日朝、イラン国内の「複数の標的」に対する自衛のための攻撃を行ったと発表しました。トランプ大統領の指示に基づくものとしていて、攻撃対象はイラン南部の通信システムなどとしています。これに対し、イラン側は声明でホルムズ海峡でのすべての船舶の通行を禁止すると発表し、事実上、海峡の完全封鎖を宣言