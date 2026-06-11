中国で活動する日系企業で作る中国日本商会は、中国政府に対し、「国家間の政治的問題を企業活動に波及させないこと」などを求める白書を発表した。中国日本商会は11日、会見を開き、中国国内で活動する日系企業8102社の課題や要望などをまとめた白書を発表した。白書では重点分野の一つとして「安定的な日中関係に向けた環境作り」をあげ、日中関係の冷え込みが続くなかでも中国の政府機関と日系企業との間での対話の維持・強化を