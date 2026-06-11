アメリカによるイランへの追加攻撃で再び緊張が高まっています。ここからはFNNワシントン支局・千田淳一支局長に聞いていきます。ポイントは「イランに追加攻撃 トランプ氏いら立ち」「ホルムズ封鎖 停戦合意は？」です。山崎夕貴キャスター：まずは1つ目のポイントです。今回のイランへの追加攻撃の背景にはトランプ氏のいら立ちがあるということですが、これはどういうことですか。千田淳一支局長：トランプ大統領は、イランと停