天皇陛下は、オランダとベルギーへの公式訪問を前に記者会見に臨み、10日に「立法府の総意」としてとりまとめられた皇族数確保に向けての議論について、「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでいる」と述べられました。「王室の方々との旧交を温めると共に、我が国とオランダ、ベルギー両国の人々との交流や相互理解、友好関係がさらに深まる機会になればと思っています」天皇陛下は、13日からのオランダ・ベルギー