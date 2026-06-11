『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“20杯飲酒”で運転…男性死亡初公判で起訴内容認める」についてお伝えします。◇◇◇大沢亮汰被告「私は酒を大量に飲み、無責任な飲酒運転をして被害者を死亡させてしまいました」法廷で述べたのは、危険運転致死の罪に問われている大沢亮汰被告、34歳です。10日に開かれた初公判で、起訴内容を認めました。2024年の9月、大沢被告は北海道小樽市の国道で、アルコールの影