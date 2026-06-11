河野洋平元衆議院議長の死去について、中国と韓国の外務省が弔意を示しました。中国外務省の報道官は11日の会見で、8日に死去した河野氏について「生涯を日中友好に捧げ、両国関係の発展を推進し、両国の交流と協力を促進するために重要な役割を果たした」と述べ、哀悼の意を示しました。また、河野氏について「古くからの友人であり、正しい歴史観を貫いてきた」とたたえ、日本に対しては「過去の歴史を風化してはならず、日中間