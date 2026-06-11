1970年代には、幻の右と呼ばれる強烈なパンチでボクシングの世界チャンピオンに。プロボクサー引退後はタレントとして、バラエティー番組を中心にお茶の間の人気を博したガッツ石松さんが肺炎のため、亡くなったことが所属事務所の発表によって明らかになりました。76歳でした。栃木県に生まれたガッツさんは中学卒業後に上京。今から60年前、1966年にプロボクサーとしてデビューを果たしました。そして1974年、3回目の世界挑戦で