「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第１日」（１１日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）とてつもないアマチュアが、初日の単独トップに立った。金瑞娥（１４）＝韓国＝が９バーディー、ノーボギーの６３で回り、２位の桑木志帆を１打、リードする形でラウンドを終えた。ピアニストに憧れ、テコンドーも習っていた金が、そのテコンドーのコーチに「アスリートが向いている」と言われ、祖母に「ゴルフをやれば」と勧められ