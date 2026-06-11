ゴディバ ジャパンが運営する「GODIVA Bakery ゴディパン」は、松坂屋名古屋店限定で期間限定「コロネ エビフライ」を6月10日から販売開始した。【画像】ゴディパン、名古屋で金曜限定「わけわけパン（オレンジ＆クリームチーズ）」「コロネ エビフライ」は、松坂屋名古屋店の食品フロア特別企画「ごちパラ誕生祭」第1弾「シン・名古屋メシ」のメニューとして登場した。名古屋の食文化「名古屋メシ」で王道の人気を誇るエビフ