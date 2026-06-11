イランは11日、アメリカ軍による攻撃への報復として、ホルムズ海峡を封鎖するとともに、周辺国にあるアメリカ軍基地を攻撃しました。イランの軍事当局は11日、アメリカがイラン南部を攻撃し安全が確保されていないとして、タンカーや商船を含むすべての船舶に対し、ホルムズ海峡の通航を禁止すると発表しました。事実上、海峡の完全封鎖を宣言した形です。さらにイランは今後、ホルムズ海峡を通航する船舶は攻撃の対象となると警告