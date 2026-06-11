6月11日朝、新潟県阿賀野市の五頭山で一部白骨化した身元不明の遺体が発見されました。五頭山では今年2月から行方不明となっている人物がいて、警察は遺体がこの人物の可能性もあるとみて調べています。 遺体が発見されたのは、阿賀野市大室の五頭山です。 6月11日午前9時半過ぎ、県警の山岳遭難救助隊の隊員が、五頭山7合目の三ノ峰コースから約80メートル離れた沢付近で、一部白骨化した死体を見つけました。 警