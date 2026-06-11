グレイ・パーカー・サービスは11日、「ちいかわ」の作者でイラストレーターのナガノ氏が描く「ナガノキャラクターズ」の『ボンボンドロップシール』（製造元：株式会社クーリア）を、26日より発売することを発表した。【写真多数】かわいい！「ナガノキャラクターズ」の『ボンボンドロップシール』くまとパグ「ナガノキャラクターズ」は、イラストレーター・ナガノ氏が手掛ける漫画作品のキャラクター。ゆるいタッチのイラスト