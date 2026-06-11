日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）が１１日、都内で理事会を行い、太田雄貴専務理事と、星香里常務理事が取材に応じた。５月にバレーボール男子日本代表だった佐藤駿一郎が大麻所持の疑いで逮捕された件について、星常務理事は「事態を重く受け止めている。一選手の不祥事ではなく、日本のスポーツ界が築き上げてきた信頼を根本から揺るがすような深刻な事態と感じている」と厳しい表情で話し、「（日本代表には）人々のロールモ