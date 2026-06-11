中古品の買い取り販売を手がける「ゲオストア」（名古屋市）が、スマートフォンやタブレットの期間限定買い取りキャンペーンとうたい、延長を繰り返したのは、景品表示法違反に当たるとして、消費者庁は11日、再発防止策などを求める措置命令を出した。調査を担当した公正取引委員会中部事務所によると、有利誤認表示を巡り、買い取りサービスを対象とする措置命令は全国で初めて。中部事務所によると、同社は昨年5〜11月、自