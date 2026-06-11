アメリカのヘグセス国防長官は10日、キューバにあるグアンタナモ海軍基地を訪問し、「キューバの未来はアメリカ大統領に委ねられている」と述べ、キューバをけん制しました。ヘグセス国防長官はグアンタナモ基地に駐留する兵士らを前に、「キューバとその指導者の未来は、アメリカ合衆国大統領の手に委ねられている。大統領の判断がどうであれ、アメリカ軍はあらゆる不測の事態に備え、態勢を整えている」とキューバへの軍事攻撃の