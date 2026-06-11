お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が10日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。夫婦の会話について語った。リスナーからのメールで夫との話をするようになったとの話が寄せられると、イモトは「うちもでもね、結構夫に話しますね」と夫婦の会話は多いと打ち明けた。「仕事のことも結構話しますね」と言い、「仕事で自分的には失敗しちゃったなっていうときも話しますし。逆に褒めてほ