ジュニアの8人組「B＆ZAI」今野大輝が11日、都内で映画「ラブ≠コメディ（ラブノットコメディ）」（監督紙谷楓、7月3日公開）の完成披露試写会に出席した。映画初出演。「メンバーの数人と試写会を見に行きました。エンドロールに自分の名前が載っていることがうれしかったです」と感慨に浸った。主人公は数々のラブコメ作品で主演してきたイケメン俳優、神崎麗司（中島健人）。重厚な作品への出演を望むも、またもやラブコ