「楽天−巨人」（１１日、楽天モバイル最強パーク）巨人・田中将大投手が先発し、古巣・楽天戦に初登板。初回に４点を奪われた。先頭の平良に右前打を浴びると二盗も許した。１死三塁となり、辰己の投手前への打球にグラブは差し出したがはじいてしまい、投手強襲の適時内野安打となって１点を奪われた。なおも一、二塁で渡辺佳には右越え適時二塁打で２点目。１死二、三塁で佐藤の遊ゴロの間に３点目を失うと、２死三塁で