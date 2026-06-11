「イット！」取材班が向かったのは、埼玉・川越市。ドーム型の屋根が特徴的な白い建物。イスラム教の礼拝堂「モスク」。取材班が建物に近づいてみると「CLOSED」と書かれ、中には入れないようになっていました。周囲を見渡すと一面、田畑に囲まれたこのモスク。実は今、違法建築として川越市から取り壊しを求められています。なぜ、この場所にモスクが建てられたのか「イット！」はその実態を取材しました。市によりますと、このモ