◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１１日、枠順決定Ｇ１・４勝目を狙うレガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、８枠１７番に入った。レースの歴史上で１０年のナカヤマフェスタ１勝のみという枠だが、木村調教師は「いつも通り、決められた枠順の中でしっかりと対応できるように取り組んでいきたいと思います」と泰然自若の構えだ。昨年と同じく有馬