第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の佐賀大会の組み合わせ抽選会が１１日、佐賀市内で行われた。３６チームが出場。７月５日に開会式のみを行い、７日から１回戦がスタートする。順調に日程が消化されれば、決勝は２６日に行われる。２年ぶりの甲子園出場を狙う有田工は、エース左腕・田中を筆頭に投手力が充実。初戦は多久と鹿島の勝者と対戦する。春準Ｖの鳥栖工は初戦で神埼と対戦。最速１４６キロ