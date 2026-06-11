◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天が初回に先制した。初回先頭で平良が右前安打で出塁すると、二盗に成功。１死三塁となり辰己が投手強襲の適時内野安打で先制した。さらに１死一、二塁で渡辺佳が右越えの適時二塁打。その後も村林の二塁への適時内野安打で追加点を奪うなど、初回から４点を挙げた。２盗塁を決めるなど積極的な走塁も光った。チームは１０日に三木肇