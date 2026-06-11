◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）枠順確定＝６月１１日、栗東トレセン吉兆の枠が偉業への追い風になる。クロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が入ったのは３枠５番。今まで過去最多の７勝を挙げている馬番だ。同じキタサンブラックを父に持つイクイノックスが直線で突き抜け、国内外でのＧ１連勝を４に延ばした２３年も５番枠だった。斉藤崇調教師は「