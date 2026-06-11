◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―中日（１１日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）中日の金丸夢斗投手が、初回に失点した。１死から、小川を中前打で出塁させると、同学年の西川に、スプリットを捉えられた。球場表示では、左翼から右翼に向かって吹いていた６メートルの風に打球が流され、中堅・岡林が必死に腕を伸ばすも、間に合わず。中越え二塁打で、１死二、三塁とピンチを広げると、ソトに低めの変化球を左前に運ば