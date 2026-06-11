市川 栞キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。「天気のポイント」です。 天気のポイント 12日 日中は晴れますが、朝までは、雷を伴って雨の降る所が あるでしょう。土曜日からの天気が、きのうの予報より「晴れる傾向」に変わりました。 12日の予想天気図 12日朝9時の 予想天気図です。高気圧が進んで来ます。ただ、上空の とても高い所にこの時期としては