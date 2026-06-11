プロボクシングのライト級で日本人初の世界王者になり、タレントとしても活躍したガッツ石松さん＝本名・鈴木有二＝が２日に死去したことが１１日、分かった。７６歳だった。プロボクサーから芸能界に転じて成功した原点は、１９７４年４月１１日、東京・両国の日大講堂で行われた、ロドルホ・ゴンザレス（メキシコ）とのＷＢＣ世界ライト級タイトルマッチ。８回ＫＯ勝利で世界の頂点に立ち、引退後は国民的テレビドラマから、ハ