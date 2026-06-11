国際スケート連盟（ＩＳＵ）の金載烈会長がフィギュアスケートのルール変更について展望を明かした。ＩＳＵはショートプログラム（ＳＰ）とフリーの合計得点で争う方式を廃止し、２７〜２８年シーズンから演技を技術系と芸術系に区分する新案の導入を目指していた。しかし、１０日にスペインで行われた総会後、金載烈会長は３０年フランス・アルプス五輪シーズンまで大幅なルール変更を行わないと表明した。ただ、将来的なル