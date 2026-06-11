知人男性2人の顔や腹を殴った疑いで、鹿児島市に住む会社役員の男が逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは鹿児島市に住む会社役員の男（52）です。 男は今月9日午後1時半ごろ市内の屋内で30代と20代の知人男性2人に対し、拳で顔や腹を殴るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。 取り調べに対し男は、「殴ったことは間違いない」としたうえで、殴った体の場所について容疑を一部否認しているということです。 警