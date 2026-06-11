橋の周りの川の深さを測り危険性を確認 岡山市の旭川で中学生ら2人が死亡した水難事故から11日で1年になることを受け、警察などが現場近くをパトロールしました。 事故の現場から6kmほど離れた河川敷で、岡山県警の警察官や岡山河川事務所の職員らが黙とうを捧げました。 2025年6月11日、岡山市の旭川で女子中学生2人と当時69歳の男性が流され、女子中学生1人と男性が死亡しました。 死亡した男性は中学