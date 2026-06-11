「母は口数が少なく、非常に素朴な人です。縁のない京都に嫁いだ苦労人でもあります」と話すのは、日本におけるＭ＆Ａ（企業の合併・買収）の先駆者として知られる安田育生氏。京都で生まれ育った安田氏は、母・美恵子さんが選んだ幼稚園に入ったことで「人生が決まった」と振り返る。その後、国立の小・中・高校で過ごす中で友人たちに揉まれ、成長することができたという。安田氏が感じる母の思いとは─。 東京、北海道を経て京