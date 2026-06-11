ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは開運カレンダー「2026年6月12日（金）は一粒万倍日×巳の日！」。この日にやると良いこと・気をつけたいことを解説します。 「種まきの吉日」一粒万倍日と、弁財天の縁日とされる巳の日が重なる6月12日。不成就日との重なりもなく、金運にまつわる縁起担ぎをするなら注目しやすい日です。ただし六曜は