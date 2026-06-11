東京時間17:43現在 香港ハンセン指数 24249.29（-158.67-0.65%） 中国上海総合指数 3987.02（-6.21-0.16%） 台湾加権指数 43149.46（-76.08-0.18%） 韓国総合株価指数 7763.95（+33.13+0.43%） 豪ＡＳＸ２００指数 8633.25（-20.04-0.23%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74127.75（+144.57+0.20%） １１日のアジア株は、まちまち。中東情勢の不透明感を背景に前日の米国株が大幅安と