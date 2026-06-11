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ユーロ圏１０年債利回り格差仏７７、伊７６ｂｐ拡大した水準が継続 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%） ドイツ3.063 フランス3.829（+77） イタリア3.826（+76） スペイン3.5（+44） オランダ3.175（+11） ギリシャ3.782（+72） ポルトガル3.441（+38） ベルギー3.618（+56） オーストリア3.312（+25） アイルラン